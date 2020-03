Il coronavirus costringe la compagnia aerea Alitalia ad una drastica decisione

Alitalia (Getty Images)La Lombardia e 11 province italiane sono serrate: nessuno entra e nessuno esce. Il decreto legge vale anche per i voli, così Alitalia sospende tutti i viaggi diretti a Malpensa, aeroporto di Milano, da domani 9 marzo. L’ultimo volo sarà da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40. Niente paura per chi ha già un volo prenotato: “Potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com”.

Per quanto invece riguarda lo scalo urbano di Milano Linate, invece, la compagnia comunica che – sempre a partire dal 9 marzo – verranno operati “solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma”.

