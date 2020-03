Serie A in chiaro causa Coronavirus: la partita rimane aperta e un annuncio ufficiale arriverà soltanto a poche ore dalle partite dell’8 marzo.

La Serie A in chiaro causa Coronavirus e stadi a porte chiuse? La battaglia rimane aperta e lo testimonia l’annuncio di pochi minuto fa del ministro Vincenzo Spadafora. Il titoare dello Sport non ha ancora rinunciato ad accontentare tutti i tifosi, impossibilitati ad andare allo stadio. In primis quelli di Juventus e Inter, la partita più attesa tra quelle dell’8 marzo.

Il ministro sta cercando di sbloccare l’impasse con Sky Sport, che detiene i diritti per la partita in diretta, ma soprattutto con la Lega di Serie A. La via d’uscita potrebbe essere quella di lasciare la doretta integrale a Sky Sport e far trasmettere su Tv8, uno dei canali in chiaro dello stesso gruppo, Juventus-Inter in leggera differita. Ma a quel punto potrebbe protestare la concorrenza, da Mediaset alla rai passando per La7.

Spadafora però è chiaro: “Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti tv e l’Agcom, perché continuo a pensare che, in questo momento, sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega di A. Per questo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta”.

In realtà però almeno per il momento non è camboiato nulla. Come ha fatto sapere uana fonte di Sky all’Ansa, se è vero che il minisrto è in pressing da giorni, la Lega continua ad opporsi. E i motivi per farlo li ha tutti. Ci sono vincoli, ci sono limiti e in mancanza di un decreto del govreno difficile che possano essere scavalcati.

C’è una nuova possibilità per le #partiteinchiaro. Continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. Ho sentito i vertici del calcio, le TV e l’Agcom.

Se la Serie A per ora nicchia e non apre alla possibilità di una trasmissione in chiaro delle partite, la Serie C ha già deciso. Fino al 3 aprile prossimo tutti gli incontri saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Merito dell’accordo fimato con la Lega di C guidata da Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia. Ma anche del via libera accordaro dalla Rai, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C il lunedì sera.

La Lega di C conferma che così per almeno 17 milioni di tifosi ci sarà la possibilità di non perdere nulla, nonostante sia precluso l’accesso: “Abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese. Lo sport può rappresentare un importante strumento per alleggerire le preoccupazioni e le paure che il Paese sta vivendo”, ha detto Ghirelli.