Casteldaccia: arrestati due uomini, che dovranno rispondere alle accuse di detenzione e coltivazione a fini di spaccio. I due uomini percepivano il reddito di cittadinanza.

I carabinieri di Palermo hanno scovato, a Casteldaccia (Palermo) una villetta in cui era stata allestita una coltivazione indoor di marijuana. All’interno dell’abitazione, come riportato da Skytg24, i carabinieri hanno ritrovato 561 piante, dell’altezza di circa un metro e mezzo e una serie di germogli di marijuana all’interno di vasi, alti circa 10 centimetri.

I due soggetti, rispettivamente di 42 e di 46 anni, hanno subito l’arresto e ora dovranno rispondere delle pesanti accuse di detenzione e coltivazione (ai fini di spaccio) di tali sostanze.

I due uomini arrestati percepivano anche il reddito di cittadinanza

I due uomini arrestati avevano allestito una vera e propria “coltivazione indoor”. Infatti, come riporta Skytg24, gli inquirenti hanno ritrovato, all’interno di questa serra, tutta una serie di oggetti utili alla coltivazione, quali lampade, materiali per fertilizzare, ventilatori e impianti di condizionamento.

Come se non bastasse, i due uomini percepivano anche il reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno immediatamente ritirato le carte relative al reddito. Come riportato da Il Tempo, i due uomini, a seguito della convalida dell’arresto, sono passati, attraverso l’utilizzo del braccialetto elettronico.

