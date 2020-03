Il nuovo decreto del Governo per il Coronavirus isola la Lombardia dal resto d’Italia: ecco le restrizioni che riguardano la regione e altre 11 province

L’emergenza per il Coronavirus continua in Italia e la rapida diffusione dell’epidemia soprattutto in alcune zone del Nord ha costretto il Governo ha imporre norme ancor più drastiche rispetto alle precedenti. Il decreto-legge, che dovrebbe essere firmato ed effettivo già da questa sera, ha definito le nuove misure per il contenimento del contagio del Covid-19.

Nuovo decreto Coronavirus: chiusa la Lombardia e altre 11 province del Nord Italia

A mali estremi, estremi rimedi. Il Governo decide di chiudere “a chiave” tutta la Lombardia, impedendone l’ingresso e l’uscita se non per motivi di emergenza. La zona rossa sarà estesa e oltre al blocco della Regione governata da Attilio Fontana, il divieto di accesso e di uscita riguarderà anche altre 11 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il decreto prevede che in queste aree vengano chiuse tutte le piscine, le palestre, spa e centri benessere, musei, centri culturali e stazioni sciistiche. I centri commerciali saranno aperti solo dal lunedì al venerdì, mentre tutte le scuole rimarranno chiuse fino al 3 aprile. La norma impone “il divieto di spostamento in entrata e in uscita da questi territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo per esigenze lavorative o situazioni di emergenza indifferibili“. Inoltre nel decreto viene indicato che “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore a 37,5° C è fortemente raccomandato di rimanere in casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante“.