L’Italia si appresta a vivere un weekend pazzo. Infatti secondo le previsioni meteo, l’Italia sarà divisa tra pioggia, pioggia e grandine.

Non sarà un weekend facile dal punto di vista meteorologico per l’italia. Infatti sulla penisola si assisterà ad un fine settimana in cui l’Italia sarà letteralmente divisa in due.

Durante questo fine settimana, un vortice di bassa pressione calerà sulla penisola, andando a stabilizzarsi come base del quadro meteorologico italiano. Così ancora una volta avremo la pioggia protagonista in questo weekend. Specialmente la giornata odierna risulterà particolarmente instabile.

Infatti la nostra penisola sarà divisa in diverse zone, dove in alcune splenderà il sole, mentre in altre si abbatteranno delle vere e proprie grandinate. Col passare delle ore il meteo dovrebbe migliorare su un pò tutti i settori. Andiamo quindi a vedere che cosa accadrà durante questo sabato.

Meteo, sabato 7 marzo

Così anche questa giornata di sabato sarà segnato da una forte instabilità. Ancora una volta il quadro meteorologico italiano riserverà grandi sorprese, con precipitazioni pronte a dissolversi con l’evolversi della giornata. Mentre invece in altre zone la giornata risulterà serena e prive di precipitazioni. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà sulla penisola, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia resisteranno residui fenomeni specialmente nelle regioni a NordOvest. Ma con l’evolversi della giornata, tutte le regioni settentrionali godranno di una giornata di sole, con precipitazioni che non dovrebbero cadere sulle regioni settentrionali. Le temperature sono in lieve rialzo, con massime tra 13 e 17 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione più instabile. Infatti, specie sulle regioni adriatiche ed in Emilia Romagna, le piogge la faranno da protagonista. Altrove invece la situazione risulterà asciutta, con residui piovaschi tra Lazio e Puglia. Le temperature qui rimarranno stabili, con massime tra 11 e 16 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia avremo tempo instabile su tutto il meridione, con piogge frequenti che potranno tramutarsi anche in acquazzoni e grandinate. Sulle cime dell’Appennino, invece, si potrà addirittura assistere a nevicate. Le temperature sono in lieve diminuzione, con massime tra i 13 e 17 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !