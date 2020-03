Messico, forte scossa di terremoto nella notte al confine con gli Usa. Il sisma di Magnitudo 5.6 è stato registrato nella Bassa California

Nella notte italiana, la tarda serata locale, un sisma di magnitudo 5.6 è stato registrato in Messico, più precisamente nella regione della Bassa California. A riportarlo il Geological Survey statunitense, che conferma come la scossa sia stata avvertita fino all’Arizona. L’epicentro è stato individuato a 68 km a sudest della città di Estacion Coahuila, a una profondità di 10 km.

Messico, forte scossa di terremoto al confine con gli Usa

Negli Stati Uniti, tra California e Arizona, il terremoto è arrivato con un’intensità di 3,5 gradi della scala Richter.

Attualmente, nonostante la veemenza della scossa, non sono state registrare vittime o danni significativi ad edifici e case. Sono in corso di aggiornamento le perlustrazioni dei pompieri per accertare che la zona sia in piena sicurezza.

Purtroppo il Messico è stato soggetto negli ultimi anni a terremoti piuttosto violenti. L’ultimo nel 2018, vicino Città del Messico, che causò decine di morti, tra cui tre bambini.

