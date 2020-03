Fortnite blocca chi gioca troppo e dimezza il punteggio di coloro che non ascoltano gli avvisi. Questa l’ultima decisione della compagnia che ha creato uno dei videogiochi più famosi al mondo.

Fortnite è ormai uno stile di vita più che un videogioco. Il famosissimo videogioco definito MMO, ovvero massive multyplayer online, cioè con tantissimi giocatori online che si scontrano, da anni è sulla cresta dell’onda. Il famoso prodotto della Epic Games ha fatto discutere parecchio negli ultimi anni, essendo un fenomeno della nuova generazione, che ci gioca continuamente. Tantissimi minorenni passano sempre più ore attaccati al videogioco per cercare di scalare la classifica online e pubblicare i video su social. Le cose sono diventate ancora più complesse quando, oltre che al PC, Xbox e PlayStation, anche sul cellulare è diventato un gioco da scaricare. Da non dimenticare che ovunque si scarichi, il gioco è assolutamente gratuito e non necessita di pagamenti nel gioco per vincere.

Fortnite blocca chi gioca troppo, il governo attiva dei controlli

Il volume di videogiocatori che ogni ora si scontra a suon di fucilate e costruzioni è immane. Ora soprattutto, che con l’emergenza coronavirus che colpisce molte zone del mondo, i giovani stanno sempre di più a casa a giocare. In Cina, il governo ha deciso di non permettere ai giovani cinesi di stare per ore seduti a videogiocare. Per questo solo in Cina, il gioco avrà delle limitazioni. Dopo 3 ore, il punteggio accumulato online verrà dimezzato e ci sarà un avviso che invita il giocatore a prendere una pausa. Se non verrà spenta la console, il punteggio sarà azzerato del tutto. Le cose non torneranno alla normalità prima di ben 5 ore. La funzione è attiva al momento soltanto in Cina, e per gli account dei minori.

