L’8 marzo in tutto il mondo si celebra la Festa della donna. Ecco il significato e la storia di questa ricorrenza e perché viene regalata la mimosa

Domani sarà l’8 marzo 2020 ed in tutto il mondo si celebrerà la Giornata internazionale dei diritti della donna, conosciuta comunemente come la “Festa della donna“. E’ una ricorrenza importante per ricordare le lotte e le conquiste sociali, economiche e politiche della popolazione di sesso femminile, oltre alle violenze e alle discriminazioni che hanno subito e che ancora oggi, purtroppo, continuano. Ma perché si festeggia in questa giornata? Ecco la spiegazione e la storia di questo evento.

LEGGI ANCHE >>> San Valentino, la festa degli innamorati: perché si festeggia

Festa delle donne, perché si celebra l’8 marzo: storia e spiegazione della ricorrenza

Le origini di questa importante celebrazione risalgono al 1907, quando a Stoccarda, in Germania, si riunì il Congresso della ‘Seconda Internazionale socialista‘, dove erano presenti alcune delle più importanti personalità di matrice marxista. Oltre ai temi di una possibile guerra, che poi si scatenò pochi anni dopo, e del colonialismo, furono introdotti anche quelli dei diritti delle donne, tra cui anche quello di voto. Da lì in seguito venne creato il primo Ufficio di informazione per le donne socialiste, con a capo la politica tedesca Clara Zetkin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Natale, le 10 curiosità della festa più amata che non conosci

Nello stesso periodo negli Stati Uniti il Partito Socialista di Chicago era solito organizzare ogni domenica una conferenza nella quale si trattavano temi quali lo sfruttamento da parte dei datori di lavoro nei confronti delle operaie, di discriminazioni sessuali e dei diritti di voto delle donne. Dal 23 febbraio del 1909 si cominciò a celebrare il “Woman’s day“, che qualche mese dopo fu da stimolo per il grande sciopero delle camiciaie. Negli anni successivi ci furono manifestazioni simili anche in Europa, ma dopo la fine della Prima Guerra mondiale, a San Pietroburgo l’8 marzo del 1917 ci fu una manifestazione delle donne russe che rivendicavano la fine delle ostilità. Nel 1921 la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, tenutasi a Mosca, fissò nell’8 marzo la giornata internazionale delle donne operaie. Molto più tardi, nel 1977, l’Onu, in accordo con i paesi membri, istituì ufficialmente la Giornata per i diritti delle Donne e per la pace internazionale e venne scelto proprio l‘8 marzo, data in cui già molti paesi festeggiavano la ricorrenza.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Immacolata Concezione: origini e significato delle festa dell’8 dicembre

Festa della donna in Italia: l’uso di regalare la mimosa

In Italia la prima giornata dedicata alle donne fu celebrata il 12 marzo del 1922 su iniziativa del Partito Socialista. Qualche anno dopo, nel 1944, a Roma venne istituita l’Unione Donne Italiane da alcune donne appartenenti al PSI, PCI, Partito d’Azione, Sinistra Cristiana e Democrazie. L’UDI celebrò l’8 marzo 1946 la prima giornata delle donne del dopo guerra e vide la prima comparsa del simbolo della mimosa. E’ il tipico fiore che fiorisce tra febbraio e marzo, ed il ramo divenne l’emblema del femminismo grazie all’iniziativa della parlamentare comunista Teresa Mattei.