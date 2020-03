Coronavirus, Zingaretti annuncia di aver preso il virus cinese. Il leader del PD ha fatto una diretta Facebook in cui annuncia la situazione complessa che sta vivendo.

Coronavirus, Zingaretti ha appena fatto una diretta Facebook in cui annuncia di aver preso il virus proveniente da Wuhan. Il segretario del Partito Democratico ha detto di essere trovato positivo al virus e per questo sono immediatamente state prese tutte le misure necessarie per contenere l’infezione. Com lo stesso politico ha ammesso, ora l’ASL sta facendo test a tappeto su tutti quelli che hanno interagito con lui. Di seguito le parole di Zingaretti ed il video che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Coronavirus, Zingaretti: “Sono infetto, adesso combatto” – VIDEO

“Allora è appena stato pubblicato il responso, anche io ho il coronavirus. Inutile dire che ora mi attengo a tutti i protocolli previsti per tutti. Vi rassicuro che sto bene, sono tranquillo e seguirò le questioni che posso seguire. Tutta la mia famiglia sta seguendo i protocolli necessari per evitare l’infezione. L’ASL ha già contattato tutte le persone che sono state vicine a me in questi giorni, si stanno facendo le verifiche del caso per esaminare la situazione. Ho anche informato il vicepresidente della giunta per continuare il lavoro che siamo chiamati a svolgere ed il vicesegretario Orlando. Niente panico, combattiamo, darò il buon esempio ai cittadini, seguirò alla lettera le disposizioni della scienza, lavorando da casa. Combatto, grazie a tutti e ciao”.

