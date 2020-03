Coronavirus, carcere di Salerno in rivolta. In questi minuti la situazione in Campania è davvero molto dura. Secondo le ultime notizie, i danni alla struttura sarebbero piuttosto importanti.

Il coronavirus sta continuando a destare preoccupazione, le persone sono ora chiamate a fare il massimo per evitare contagi. Nessuno deve più uscire di casa per troppo tempo ed evitare luoghi affollati è fondamentale per evitare ogni possibilità di contagio. Proprio per questo le autorità stanno cercando di evitare che si creino zone affollate od aree con tantissime persone. Discoteche sono state chiuse, le scuole pure e più si andrà avanti peggiore sarà la situazione, probabilmente. La decisione presa poche ore fa dal direttore del carcere di Salerno, per evitare il contagio, non ha avuto affatto l’appoggio da parte dei detenuti che, anzi, hanno iniziato una vera e propria rivolta nella struttura.

Coronavirus, rivolta nel carcere di Salerno dopo stop ai colloqui

Dato che è consigliabile evitare il più possibile i rapporti umani, era stato deciso di sospendere le visite ed i colloqui per tutti i detenuti. Ciò significava che, fino a data da decidersi, i prigionieri non potevano parlare, vedere e sentire i propri cari, a causa dell’allerta per il coronavirus. Le cose si sono messe male subito e, riporta ANSA, ora i prigionieri sono letteralmente in rivolta. Ci sarebbero anche dei danni alla struttura del primo piano del penitenziari di Salerno-Fuorni, dove le persone incarcerate stanno dando filo da torcere alla polizia ed allo staff della struttura. Sul luogo negli ultimissimi minuti è giunto anche il questore di Salerno ed il comandante provinciale dei carabinieri.

