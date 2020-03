Coronavirus, positivo studente dell’Università ‘La Sapienza’: si tratta di un ragazzo di 32 anni iscritto alla facoltà di Medicina.

Continua a diffondersi, senza sosta, il Coronavirus nel nostro paese. Una delle ultime persone contagiate è uno studente di 32 anni dell’Università ‘La Sapienza‘: lo riferisce in queste ore ‘Fanpage.it’, secondo cui il ragazzo sarebbe iscritto alla facoltà di Medicina e adesso si troverebbe in isolamento nella sua casa a Roma. Situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione per capire se il ragazzo sia entrato o meno in contatto con altre persone.

Coronavirus, numeri in aumento nel Lazio

Intanto, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione, nel Lazio al momento sarebbero 53 le persone positive al Coronavirus. 26 le persone ricoverate non in terapia intensiva all’ospedale Spallanzani, mentre 8 persone sono ricoverate in terapia intensiva. Per quel che riguarda infine le persone in isolamento domiciliare il numero sarebbero salito a 16.

