Secondo quanto riportato da Mike Ryan, direttore esecutivo dell’Oms, non ci sono dati che confermano che il Coronavirus possa svanire in estate con il caldo.

Una falsa speranza. Così il direttore esecutivo dell’Oms, Mike Ryan, ha definito la notizia che circola da tempo, in merito alla naturale cessazione dell’epidemia da Coronavirus con l’arrivo del caldo in estate. La comunicazione è stata data durante il consueto incontro per aggiornare la stampa sulla situazione.

A constatare quanto esposto dal direttore è dunque la mancanza di prove. Le parole del direttore, riportate da Fanpage, sono le seguenti “Non c’è al momento alcun segnale che indica che il virus sparirà come una normale influenza“.

Coronavirus svanirà con il caldo? Non ci sono conferme

Nel corso della conferenza, il direttore si è poi espresso in merito alle misure che ogni Paese dovrebbe adottare, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Ciò che è particolarmente richiesta è la collaborazione.

Oltre a Ryan, è intervenuto anche il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha invece offerto dati numerici circa l’espansione dell’epidemia. In base a quanto riportato dal direttore generale, i casi raggiunti e confermati sono quasi centomila. Ciò che preoccupa maggiormente è l’espansione a livello geografico e numerico.

Il direttore Adhanom, attraverso i social, si è anche espresso in merito al lavoro di contenimento che sta svolgendo l’Italia. Le parole del direttore generale dell’Oms, riportate da Fanpage, offrono conforto e vicinanza:L’Italia sta reagendo energicamente. L’Oms è con voi”.

Dunque, stando ai dati riportati durante la consueta conferenza, quella del naturale calo di contagi dovuto al caldo, è, al momento, solo una falsa speranza.

F.A.