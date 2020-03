Coronavirus, anche Nicola Zingaretti positivo: ad annunciarlo è lo stesso segretario del Partito Democratico e presidente della regione Lazio.

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia, tra contagi e morti. L’ultimo in ordine cronologico a risultare positivo al Covid-19 è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ecco quanto ammesso in questi istanti dal segretario del Pd in un messaggio video su Facebook: “I medici mi hanno appena comunicato che sono positivo al Covid19. In ogni caso, sto bene anche se nei prossimi giorni sarò costretto a rimanere a casa. Coraggio a tutti e a presto!“.

Coronavirus, positivo anche uno studente de ‘La Sapienza’

Intanto, nelle scorse ore, anche uno studente dell’università ‘La Sapienza‘ di Roma sarebbe risultato positivo al Coronavirus: si tratterebbe di un ragazzo di 32 anni iscritto alla facoltà di Medicina che adesso si troverebbe in isolamento nella sua casa a Roma. Situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione per capire se il ragazzo sia entrato o meno in contatto con altre persone.

