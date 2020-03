Continua a preoccupare il Coronavirus, che colpisce ancora una volta anche le navi da crociera. Anche le Maldive chiudono l’Italia, i turisti nel mirino.

Continua la delicata situazione dell’Italia nel mondo a causa del Coronavirus. Infatti in giro per il globo il popolo italiano è ormai visto come il popolo infetto, e sempre più paesi cercano misure di sicurezza per evitare ogni tipo di contagio.

Infatti dopo Phuket, in Thailandia, anche Penang, in Malesia, ha negato l’attracco in porto della nave da crociera meglio nota come Costa Fortuna. Sull’enorme imbarcazione si stimano ben 173 italiani, bloccati sulla nave a causa delle misure restrittive della Malesia.

I sanitari giunti sulla nave da crociera tengono sotto stretta osservazione ben 64 passeggeri che hanno trascorse le ultime settimane in Italia.

Riguardo alla situazione della nave bloccata in Mare, la Costa Fortuna precisa con una nota: “La situazione sanitaria a bordo non presenta alcuna criticità e non ci sono casi sospetti fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità. Costa Crociere e’ ovviamente rammaricata per questa decisione inattesa che richiede una ulteriore modifica all’itinerario della nave“.

Il comunicato si conclude con una nota amara per la società che sottolinea: “In uno scenario in continua evoluzione, la tutela della salute e della sicurezza dei propri ospiti e’ una priorità assoluta“.

Coronavirus, anche le maldive chiudono all’Italia

Ma Thailandia e Malesia non sono gli unici due paesi ad aver chiuso all’Italia. Infatti negli ultimi giorni, seguendo le norme sanitarie imposte per evitare il contagio, anche le Maldive hanno chiuso le frontiere ai turisti italiani.

Sul sito Viaggiare Sicuri, curato direttamente dalla Farnesina, si può leggere: “nell’ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19, hanno annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo“.

Una nota un pò più lieve, invece, arriva da Napoli. Infatti nella città partenopea è rientrata la paura per la nave la Majestic della compagnia Gnv, che da giorni è ancorata al porto di Napoli.

A bordo della nave infatti ci sono ben 9 marinai, che a lungo sono stati a contatto con un tunisino risultato positivo ai test per il Coronavirus. Dopo i primi controlli i nove marinai non sarebbero risultati positivi, ma sarebbero comunque stati messi in quarantena per 10 giorni come misura precauzionale.

L.P.

