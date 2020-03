Coronavirus, Luigi Di Maio critica la discriminazione nei confronti degli italiani. Il ministro degli affari esteri ha postato un messaggio forte e chiaro nei confronti nei Paesi che non stanno aiutando l’Italia.

E’ un Luigi Di Maio parecchio indispettito e contrariato quello che ha scritto poco fa via Facebook. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, infatti, ha mostrato tutto il suo sdegno e disappunto per la discriminazione nei confronti degli italiani in giro per il mondo a causa dell’emergenza coronavirus.

Pubblicato da Luigi Di Maio su Sabato 7 marzo 2020

Coronavirus, lo sfogo di Luigi Di Maio

Del resto sono già tanti gli episodi in tal senso: da navi bloccate ai parti ai taxi che rifiutano connazionali passando per tanto altro. Così lo sfogo via social: “In questo momento ci sono diversi cittadini italiani nel mondo che stanno avendo difficoltà a causa del Coronavirus. Ci sono navi da crociera che vengono indirizzate verso altri porti solo perché hanno italiani a bordo e nostri connazionali a cui non viene permesso di accedere a determinati servizi da parte di privati, solo perché italiani”.

Di Maio, poi, alza la voce e assicura che il Governo si ricorderà di chi ha non teso una mano all’Italia in questo periodo storico “Posso dirvi che stiamo seguendo uno ad uno tutti i casi, grazie al lavoro del Ministero degli Affari Esteri, e anche questa settimana abbiamo continuato a rimpatriare italiani in difficoltà.

L’Italia uscirà da questa crisi, perché gli italiani sono un grande popolo. E oltre ad avere una grande forza di volontà, avremo buona memoria di chi ci è stato vicino. Ci ricorderemo di chi in questa fase è stato amico degli italiani”.