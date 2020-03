Cina, crolla hotel usato per la quarantena da coronavirus: la tragedia è avvenuta a Quanzhou, a Est della Cina, nella provincia di Fujian. Erano 70 le persone nella struttura al momento del crollo.

Cina, crolla hotel usato per la quarantena

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it. 23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government. Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh — China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020

, crolla un hotel dedicato alla quarantena del. E’ successo a, a Est della Cina, nella provincia di Fujian. Secondo quanto riferisce la stampa locale, al momento non ci sarebbero vittime. Ma sono circasotto le macerie: al momento solo 28 estratte vive per il momento.

Il tutto è avvenuto attorno alle 19.00 locali, ovvero le 12 in Italia, di questo sabato. Si tratta specificamente dello Xinjia Hotel, una struttura di cinque piani usato dal Governo per la delicata situazione sanitaria nel Paese. I soccorritori sono tutt’ora impegnati freneticamente per salvare le persone intrappolate.

Non si hanno ancora indicazioni sulla dinamica del crollo, ma dovrebbe essersi trattato di una cedimento strutturale dell’impianto forse per la mancata manutenzione nel corso degli anni. L’albergo aveva in totale di 80 camere. Si spera in un miracolo senza deceduti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

