Coronavirus, ecco il nuovo bilancio col bollettino delle 18.00 realizzato dalla Protezione Civile con Angelo Borrelli. Sebbene la situazione sia ancora piuttosto delicata, arrivano forse delle buone notizie.

Coronavirus, i nuovi dati ufficiali

Ecco quanto dichiarato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile: “Partiamo dal numero dei guariti: 589. Sono 66 in più rispetto a ieri. I deceduti sono 36. Ieri erano 49 quindi registriamo un numero più basso”. Ecco invece la fascia età relativa alla mortalità delle ultime 24 ore: “60-69 anni per il 16%, 70-79 per il 35%, 80-89 per il 42% e il 6% per quanto riguarda gli ultr 90enni”.

Sale però il numero di persone contagiate: “Per quanto riguarda il numero di cittadini attualmente positivi, siamo 5.061. L’incremento è di 1.045. Ma va detto che oggi si sono aggiunti in Lombardia più di 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati”.

Mentre per quanto riguarda chi è attualmente in ospedale: “I ricoverati sono invece 2651. 567 è il numero totale delle persone in terapia intensiva mentre 1843 quello relativo ai casi di isolamento. In termine percentuali, e non unitari, i numeri delle persone ricoverate in terapia non cambia”. Ma il dottor Silvio Brusaferro, presente in conferenza come ogni sera, ha assicurato che “la diffusione è più lenta”.