L’emergenza Covid-19 ha portato il cancelliere austriaco a prendere decisioni di restrizione nei confronti dei paesi in crisi. Austria verso il blocco dei voli.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è intervenuto in merito alla questione Coronavirus, annunciando la sospensione dei voli diretti da e verso i Paesi in stato d’emergenza. Il recente annuncio ha messo in luce la decisione austriaca di bloccare i voli diretti verso Milano e Bologna.

Austria: non solo i voli. L’annuncio del cancelliere riguarda anche mirati controlli medici alle frontiere, dove, chiunque entra, dovrà accertare la mancata infezione da Covid-19.

Austria: voli bloccati per Paesi emergenza

Nel corso di una conferenza stampa, il cancelliere austriaco ha fatto notare come in determinati Paesi la situazione sia peggiorata. Il riferimento è alla Corea del Sud, all’Iran e ad alcune regioni italiane. Da qui la decisione di sospendere i voli diretti verso le aree in crisi.

I controlli medici e sanitari saranno dunque all’ordine del giorno. Gli addetti ai lavori dovranno badare in modo particolare a eventuali contatti con gli infetti da Covid-19 e alle consuete misure della temperatura corporea.

Le misure precauzionali sono volte, come fatto intendere dal cancelliere Sebastian Kurz, a limitare al massimo la diffusione del virus e a rallentare, prendendo dunque tempo, i contagi da Covid-19.

F.A.