Coronavirus, l’allarme della polizia postale per alcune posibili truffe via mail. Se arrivano messaggi strani, anche da parte dell’OMS, meglio non aprirli

Coronavirus, l’allarme della polizia postale è scattato prima in Piemonte e Valle d’Aosta ma poi si è allargato a tutto il resto d’Italia. Perché di fronte alle tragedie, come quella dell’epidemia mondiale che stiamo affrontando, i truffatori non si fermano. Anzi, ne approfittano per colpire i più deboli e sottrarre dati essenziali.

Così in questi giorni potrebbe succedere che vi arrivi una mail da una certa dottoressa Benedetta Marchetti che lavora per l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lente esiste e sta effettivamente monitorando i casi di Coronavirus nel mondo alla ricerca di una soluzione. Ma quella dottoressa è puro frutto della fantasia. O meglio della mente criminale di chi punta a carpire informazioni preziose. Così nella mail possiamo leggere che c’è da aprire un allegato. Contiene, secondo chi la manda “tutte le precauzioni necessarie contro l’infezione da coronavirus”.

In realtà è un pericoloso Trickbot, cioè un malware iche funziona rubando rubare documenti e password presenti sul computer dell’utente. Ma può bloccare il pc, chiedendo poi il pagamento di un riscatto in denaro all’utente per sbloccarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, come disinfettare il proprio smartphone

Malware e Coronavirus, attenzione alle truffe che viaggiano via mail



Allo stesso modo negli ultimi giorni sta circolando anche un’altra mail sospetta e truffaldina. Un link che colega ad un certo file chiamato CoronaVirusSafetyMeasures_pdf.exe che all’apparenxza sembra un vero documento Pdf. Il suffisso .exe invita l’utente ad aprirlo ed è un peccato mortale. Si tratta infatti del malware Emotet, che funziona sottraendo molti dati personali della vittima”.

Questo genere di email puntano sull’emotività degli utenti che leggendo la parola Coronaviruspotrebbero essere più inclini ad aprire i file. Cliccando sul link, invece, gli utenti vengono reindirizzati ad un sito di phishing. Qui dovranno digitare le proprie credenziali per l’home banking e la truffa è lanciata,

I consigli degli esperti? I soliti contro i cyber attacchi che arrivano attraverso la posta elettronica. In primis non fidarsi mai delle email che contengono allegati, in particolare se non sono state richieste espressamente o se arrivano da indirizzi non conosciuti. Allo stesos modo non bisogna aprire i relativi allegati, nè cliccare sui link. Infatti la semplice apertura della pagina può comportare in automaticoll’installazione del malware).

L’Organizzazione mondiale della sanitànon ha l’abitudine di contattare le singole persone, Figuriamoci se lo farà adesso con questa sitazione di pandemia generale e con i suoi esperti chiamati ad arginarla. Le uniche fonti da consultare sono quelle ufficiali, a cominciare dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Allo stesso modo però, nel coso ci sia il sospetto di un malware, è possibile segnalare la mail e il suo mittente, alla Polizia Postale che svolgerà le opportune verifiche.