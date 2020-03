In Cina si è verificata un’impennata di divorzi durante questo periodo nel quale l’epidemia da coronavirus è in corso: la causa

I colleghi di Globatimes riferiscono di un’impennata di divorzi in Cina in questo periodo nel quale è in corso l’epidemia di coronavirus. La causa pare sia la convivenza forzata per la quarantena domestica. Un funzionario degli uffici degli avvocati ha affermato: “Abbiamo iniziato a ricevere alcuni appuntamenti telefonici il 2 marzo e abbiamo altri appuntamenti nei prossimi giorni. Il 5 marzo, l’ufficio ho ricevuto 14 incarichi di divorzio, raggiungendo il limite massimo fissato dall’ufficio”.

Cina, impennata di divorzi nel periodo del coronavirus

In un altro ufficio addirittura non c’è più posto per accogliere le domande di divorzio fino al 18 marzo. E’ anche vero che gli uffici sono stati chiusi un mese e quindi è normale che alcune decisioni si possano essere accumulate, ma è altrettanto probabile che le tesi dei funzionari siano corrette. La quarantena sta costringendo alla convivenza forzata uomini e donne abituati a ritmi di lavoro forsennati spesso fuori di casa. Si passa dunque dal ritrovarsi soli in casa anche 24 ore su 24, al totale contrario. Questo ha messo in luce problemi su problemi e creato intoppi su intoppi, i quali hanno portato alla drastica decisione. Sarà così anche in Italia?

