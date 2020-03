La Juventus non sta attraversando un buon momento, e Sarri è in uscita. La società avrebbe sondato il terreno per un grandissimo allenatore

Con l’arrivo di Maurizio Sarri a Torino, la Juventus pensava potesse finalmente fare il salto di qualità anche per quanto riguarda il gioco. Lo scorso anno, infatti, con i bianconeri sotto la guida di Allegri si pensava che fosse proprio la mancanza di idee a non portare risultati in Europa. Ma il tecnico ex Napoli sta deludendo parecchio a Torino, e i tifosi già invocano un sostituto. Con il primato in campionato perso, oltre che la partita d’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione, la panchina di Sarri è sempre più in bilico. Questa mattina, il Mundo Deportivo ha lanciato una bomba: per la prossima stagione, la Juventus avrebbe già contattato Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid potrebbe lasciare i ‘blancos’, e Torino rappresenterebbe una meta molto gradita.

Calciomercato Juventus, Zidane: “Alleno il Real. Domani? Chissà…”

Zinedine Zidane è un nome caldissimo in queste ore per quanto riguarda la panchina della Juventus. Il tecnico del Real Madrid è stato accostato questa mattina ai bianconeri dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che ha parlato di una possibile dipartita del francese dai ‘blancos’, per far spazio a Mauricio Pochettino. Puntuale, oggi in conferenza stampa è arrivata la domanda sul suo futuro, alla quale Zizou ha così risposto: “Penso solo al Real Madrid, non ad altro. Del futuro non c’è però certezza. Oggi sono qui, ma domani tutto potrebbe cambiare“. Parole che fanno sicuramente intendere che per il momento la sua panchina a Madrid è ben salda ma, come si sa, il mondo del calcio cambia ogni giorno, e sicuramente a Zidane non dispiacerebbe riabbracciare Cristiano Ronaldo.

