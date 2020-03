In tempo di Coronavirus è facile incappare in notizie false e bufale. Ecco perché l’acqua del rubinetto e lo smartphone non sono pericolosi per la trasmissione

Da circa tre settimane gran parte dell’Italia si è fermata a causa dell’arrivo del Coronavirus, che ha già provocato il contagio di 5mila persone e la morte di 233 persone. Da mesi le autorità sanitarie e i media ci indicano i comportamenti da seguire su come tentare di rallentare il contagio e il progredirsi dell’epidemia, ma non tutti purtroppo sono avvezzi a rispettarle. Tra i tanti suggerimenti giusti, in rete ne sono usciti alcuni che non hanno nessun fondamento.

Bufale sul Coronavirus, acqua del rubinetto e smartphone pericolosi per il contagio? Facciamo chiarezza

Tra le notizie circolate in tema di trasmissione del Coronavirus c’è anche quella secondo la quale bere l’acqua del rubinetto o toccare lo smartphone sia veicolo di contagio del Covid-19. Sull’argomento è intervenuto direttamente l’Istituto Superiore della Sanità, che sul proprio sito internet ha pubblicato precise e utili indicazioni. Secondo gli esperti dell’Iss bere acqua del rubinetto non comporta nessun rischio di contrarre il virus, perché le correnti di abbattimento sono efficaci nell’abbattimento dei virus stessi, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione dei trattamenti.

Inoltre le condizioni ambientali quali temperatura, luce solare e livelli elevati di pH non consentono all’agente patogeno di sopravvivere. Gli esperti affermano che non bisogna aver paura nemmeno del proprio smartphone e di accessori come auricolari e microfoni. Il Coronavirus, infatti, può introdursi nel corpo attraverso bocca, naso e occhi. E’ sempre consigliato, però, disinfettare la superficie dei dispositivi con prodotti a base di alcol, acqua ossigenata o candeggina. Il rischio di contagio, infatti, non deriva dal contatto con gli oggetti ma dalla possibile contaminazione della mani che poi vengono a contatto con le mucose.