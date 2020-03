Il primo arbitro daspato, Antonio Martiniello, è morto investito da un treno nei pressi della stazione del suo paese

Antonio Martiniello, arbitro 31enne di Potenza Picena (Macerata) è morto dopo essere stato investito da un treno. L’uomo era stato daspato per un anno dopo l’accusa di aver colpito con una testata un calciatore durante una gara del campionato di Seconda Categoria. L’aggressione al portiere Matteo Ciccioli c’era stata in occasione di Borgo Mogliano-Montottone. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. Possibile che il tutto sia stato causato da un gesto volontario.

Antonio Martiniello, morto l’arbitro ai domiciliari

L’uomo era agli arresti domiciliari dopo aver ricevuto una denuncia per stalking a suo carico. Negli scorsi giorni aveva anche violato il provvedimento uscendo dalla propria abitazione. I carabinieri l’avevano quindi portato in carcere successivamente. L’ex direttore di gara prima si era barricato in casa poi, quando sono arrivati i Vigili del Fuoco, ha provato a scappare. Quindi un treno in transito lo ha travolto. Con sé aveva un cellulare ed una carta di credito.

