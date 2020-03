Con la diffusione del Coronavirus è utile sapere come reagisce il nostro corpo e il sistema immunitario quando veniamo colpiti da questi agenti patogeni

In queste settimane in Italia è piena emergenza Coronavirus, che dopo essere stato importato dalla Cina sta contagiando in fretta migliaia di persone, causando la morte di qualche centinaia. Ma in che modo i virus agiscono nel nostro corpo e come invece il sistema immunitario blocca il replicarsi e l’avanzare di questi agenti patogeni? Vediamo di fare un attimo chiarezza con brevi spiegazioni.

Virus, come reagisce il nostro sistema immunitario: la spiegazione

Quando un virus o un batterio entra nel nostro corpo esso si moltiplica e attacca le cellule, nel processo chiamato comunemente infezione. Il nostro sistema immunitario, riconoscendo come corpo estraneo l’agente patogeno reagisce con due strategie di difesa. Prima di tutto c’è la risposta immunologica detta “innata“: i macrofagi sono quelle cellule addette ad uccidere gli intrusi inghiottendoli, mentre i fagociti catturano ed eliminano le tossine. Tale reazione, che avviene rapidamente e in modo localizzato, può arrestare o rallentare l’infezione, ma non sempre è sufficiente.

A questo punto entrano in gioco i linfociti, cellule “difensori” che identificano l’invasore grazie alla loro particolare molecola chiamata antigene. Ogni linfocita attacca uno specifico virus o batterio e appena identificato comincia a moltiplicarsi. Ci sono vari tipi di linfociti: quelli “B” hanno la capacità di produrre gli anticorpi, che circolando nel corpo si attacca agli antigeni neutralizzandoli e permettendone l’eliminazione da parte dei macrofagi. I linfociti “T”, invece, identificano e distruggono le cellule infette.

Come reagisce il nostro corpo ai Virus: perché si fa il vaccino?

Il problema è che la reazione immunitaria è lenta e ci mette alcuni giorni, permettendo ai germi di scatenare altre malattie. Il sistema immunitario, fortunatamente, ha una memoria verso i suoi nemici. Infatti dopo un’infezione i linfociti e gli anticorpi ricordano lo stesso agente patogeno e reagiscono. In questo caso la risposta è molto più veloce ed evita che si sviluppi la malattia.

E’ proprio in questo modo che funzionano i vaccini, sfruttando la memoria del sistema immunitario. Con la vaccinazione, infatti, si simula un’infezione, addestrando il sistema immunitario e stimolandolo a sviluppare le necessarie armi di difesa. In termini pratici, si introduce nel corpo un germe morto o inattivo, o soltanto una parte di esso. In questo modo il vaccino innesca una reazione immunitaria, senza però causare lo stato di malattia. L’organismo produce i linfociti che memorizzano l’intruso e gli anticorpi necessari, così da essere preparato per attacchi futuri. L’efficacia di linfociti e anticorpi, però, diminuisce con il passare del tempo, perciò periodicamente dobbiamo ripetere le vaccinazioni.

