Scarpe Puma ricordano Hitler, i social sono letteralmente impazziti nelle ultimissime ore seguito alla pubblicazione dei nuovi modelli. Alcuni utenti non l’hanno presa affatto bene, anzi.

Le scarpe sono ormai tra gli accessori, se così possiamo ancora definirli, più importanti per il proprio outfit. Ogni anno vengono spesi milioni di euro per comprare il modello che più è in voga, che più attrae, che più comunica ciò che siamo. Il rischio è ovviamente quello di omologarsi con la massa, ma ecco che spunta una nuova scarpa e le cose tornano ad essere messe in seria discussione. Il nuovo modello della Puma, tra le aziende più importanti in circolazione, sta scatenando però molto più i social di quanto si pensasse. Il disegno della scarpa, i suoi colori e l’occhio umano, infatti, individuano nelle sinuosità dell’accessorio un volto famigerato nella storia dell’umanità.

Scarpe Puma ricordano Hitler, polemica sui social – FOTO

Le nuove Puma Storm Adrenaline sono un modello di scarpa da ginnastica unisex per grandi e piccini. Il modello serve a chi cerca performance alte durante l’attività fisica, per avere sempre una certa spinta e buona aderenza col suolo. La colorazione bianca, però, vista dall’alta, crea un’illusione ottica parecchio strana. Il bordo nero, che rientra in un punto, insieme ad una macchia nera nella zona dei lacci, tratteggiano la faccia di Adolf Hitler. In molti si stanno indignando e creando caos sui social, chiedendo alla casa tedesca di interrompere la produzione di tale modello. E pensare che la Puma sia stata fondata da Rudolf Dassler dopo un litigio furioso con il fratello e fondatore di Adidas, Adolf Dassler.

