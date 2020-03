L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, è incinta. A un anno dallo scandalo che la coinvolse, ha ritrovato la serenità con il suo attuale compagno, Francesco Fedato.

Sara Affi Felli è incinta e sembra aver ritrovato la felicità, dopo lo scandalo che la coinvolse ai tempi del programma televisivo Uomini e Donne. L’ex tronista, oggi compagna di Francesco Fedato, giocatore che milita in serie C con il Gozzano, ha parlato delle sue attuali condizioni, confessando una “gravidanza complicata”.

Secondo quanto sostenuto da Gossipetv, l’ex tronista ha confermato di attraversare una gravidanza “non facile” e, proprio per questo motivo, ha scelto di avvicinarsi alla famiglia. Sara Affi Felli ha infatti origini molisane e ha deciso di avvicinarsi alla madre, in un momento così delicato.

Sara Affi Fella, l’annuncio ai fan

Queste le parole dell’ex tronista, riportate anche da DonnaPop: “È una gravidanza, ahimè, non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato.

La modella di Venafro ha parlato anche di futuro. Dopo aver rifiutato una proposta relativa a un ingaggio per L’isola dei famosi, la modella ha parlato anche in merito a un futuro matrimonio, sostenendo che per il momento, la cosa più importante è portare avanti la gravidanza serenamente, mentre il resto può attendere. Questo non toglie però il sogno di una bella festa di nozze.

