Il fine settimana non inizia nel migliore dei modi. Infatti, secondo le previsioni meteo, nuove piogge si abbatteranno sull’Italia.

Anche questo venerdì si confermerà abbastanza insidioso sotto il punto di vista meteorologico. Infatti l’inizio di questo fine settimana non partirà nel migliore dei modi, con le piogge che ancora una volta saranno protagoniste sulla penisola.

Una situazione meteorologica davvero instabile, con la perturbazione presente giovedì pronta a raggiungere ogni angolo della penisola. I venti forti, inoltre, colpiranno soprattutto le regioni di Centro-Sud, che negli ultimi giorni sembravano godere di una situazione migliore rispetto alle regioni settentrionali.

Inoltre un grosso nuvleo di aria fredda di provenienza nord-atlantica, porterà piogge diffuse su gran parte dell’Italia Meridionale. Entro Domenica però la perturbazione dovrebbe essere allontanata definitivamente, con le ultime piogge in estresmo Sud.

Si rinnova quindi una situazione meteo rigida, pronta mettere in ginocchio la penisola anche nel weekend. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà durante questa giornata di venerdì.

Meteo, venerdì 6 marzo

Come abbiamo ampiamente anticipato, la giornata odierna presenterà una situazione meteorologica molto rigida, con piogge e forti venti. Questo quadro meteorologico rappresenterà l’apice della seconda perturbazione, in dissolvimento entro domenica. Andiamo quindi a vedere che tempo farà, analizzando la situazione regione per regione.

Sulle regioni del Nord Italia, dal mattino migliora sulle regioni del Nordovest on schiarite anche ampie. Inoltre avremo maggiore variabilità su Triveneto ed Emilia Romagna, e con l’arrivo del pomeriggio la situazione peggiorerà ulteriormente. Qui le temperature saranno in rialzo, con massime che varieranno dai 12 ai 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia regnerà l’instabilità sul versante adriatico, con molte piogge in aumento con l’arrivo della sera. Residue piogge si verificheranno anche sul basso Lazio. Le temperature sono in aumento anche qui, con massime dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia regnerà il maltempo. Qui infatti le piogge la faranno da protagonista, con forti precipitazioni su Campania, Basilicata e Puglia, inoltre queste precipitazioni potrebbero tramutarsi in veri e propri acquazzoni. Meglio altrove, specialmente sul versante ionico dove non ci saranno fenomeni. Le temperature sono in ascesa, con massime dai 15 ai 20 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !