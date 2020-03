Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto un annuncio sulla sua positività al coronavirus dopo le voci circolate nelle ultime ore sul suo conto

Un poliziotto facente parte della scorta del leader della Lega, Matteo Salvini, è risultato positivo al coronavirus. A riferirlo è l’Adkronos. Nelle ultime ore dunque si è vociferato di un possibile contagio per l’ex ministro, il quale sul proprio profilo Facebook ci ha tenuto a fare una precisazione.

Matteo Salvini positivo al coronavirus? L’annuncio su Fb

Questo il post scritto circa un’ora fa da Salvini: “Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino”. Poi non manca la critica: “Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. GRAZIE per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus”.

🔴 Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò… Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 6 marzo 2020

