In Lombardia stanno arrivando, in diverse città, i post-it anonimi di speranza dopo la crisi dettata dal coronavirus

Stanno invadendo diverse città della Lombardia: si trovano sulle serrande dei negozi, muri, alberi, metropolitane ed ospedali. Stiamo parlando dei post-it anonimi con messaggi di speranza e conforto. Da Bergamo a Milano, passando per Castenedolo e Rescaldina.

Lombardia, arrivano i post-it anonimi in varie città: “Andrà tutto bene”

I messaggi presenti sui post-it sono abbastanza semplici ed hanno frasi come “Tutto andrà bene”. In molti hanno condiviso sui propri profili Instagram le foto. “Tutto andrà bene è una strana magia: si scrive al futuro, si sorride subito”, dice la poetessa fautrice di questa iniziativa, la quale vuole rimanere anonima. Per lei infatti è importante che “sia valorizzato il gesto e non la persona che lo compie. ‘Tutto andrà bene’ è una frase che appartiene a tutti e deve rimanere così”. Intanto la sua idea sta regalando molti sorrisi: “Grazie a chi ha avuto questo pensiero bellissimo per noi” è il commento di uno dei negozianti che ha trovato il messaggio sulla porta del proprio negozio, mentre altri l’hanno definito un gesto di speranza e cura, ma anche un buon auspicio per il futuro.

Visualizza questo post su Instagram #tuttoandrabene #finalmentemusicanonmolla #scuoladimusica Un post condiviso da Fulvio Caretti (@finalmentemusica) in data: 4 Mar 2020 alle ore 8:56 PST

