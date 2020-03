Volete conoscere le migliori offerte per internet e telefono? Ve le diciamo noi, ma soprattutto vi spieghiamo come riconoscerle subito!

Alla domanda su come fare per ridurre i costi della bolletta Internet e telefono spesso ci sentiamo smarriti, e sapere come scegliere l’offerta migliore a fronte del servizio offerto, senza incorrere in indesiderate sorprese, è sempre più difficile.

Per questo Vi segnaliamo questi importanti consigli per trovare la tariffa e il servizio migliore per i propri consumi Internet e telefono e avere un risparmio reale in bolletta.

Miglior servizio internet e offerte linea telefonica: come trovare quella giusta per te

La prima cosa è l’analisi dei consumi cosi da capire quanto spendi effettivamente e per quale servizio .

Impara a leggere nel dettaglio le tue bolletta Internet e telefono e verifica sempre la voce di spesa che pesa maggiormente sul costo complessivo.

Controlla inoltre i costi fissi che hai in bolletta, come ad esempio può essere il canone, che spesso influisce molto sul costo finale.

Se hai gestori diversi per Internet e telefono, sicuramente un modo per ottimizzare i costi è scegliere un unico fornitore

Verifica la copertura di rete della tua zona per fare una scelta che sia idonea ai tuoi usi e consumi Internet.

Scegli come metodo di pagamento la domiciliazione (con fatturazione via email), che è più vantaggiosa, comporta meno costi e nessuna fregatura

Quando scegli di cambiare gestore verifica che non ci siano penali in caso di recesso.

Ricorda che non sempre l’offerta più bassa è anche quella più conveniente sul lungo periodo. Scegli in base ai tuoi consumi e necessità effettive!

