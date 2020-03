Viene operato al cuore Harvey Weinstein, il produttore cinematografico condannato per stupro. L’uomo, infatti, avrebbe subito un malore dopo la condanna.

Dopo il malore accusato in seguito alle condanne per stupro, Harvey Weinstein, uno dei principali produttori cinematografici al mondo, ha subito un malore. Il suo entourage ha subito espresso grande preoccupazione per le sue condizioni di salute, portando il produttore a sottoporsi ad un’operazione lampo al cuore.

Adesso dopo l’operazione il produttore è in attesa del trasferimento a Rikers Island, il maxi carcere di New York, in attesa della sentenza definitiva del tribunale. A riportare la notizia ci ha pensato il New York Post, noto giornale newyorkese, che ha aggiornato tutti sulle condizioni di salute del produttore.

Harvey Weinstein e le accuse di stupro

L’ex produttore poco tempo fa era stato riconosciuto colpevole del reato di stupro. Infatti più celebrità di Hollywood avevano puntato il dito contro Weinstein, accusandolo di aver “Allungato le mani” in più occasioni. Dalle varie accuse delle attrici, tra cui Asia Argento, è partito un maxi processo che ha portato all’arresto del produttore.

Dopo che il tribunale l’ha dichiarato colpevole, Weinsten ha subito un malore ed era stato portato d’urgenza al Bellevue Hospital subito dopo il verdetto della giuria. Proprio nella giornata di ieri Weinstein era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di quattro ore per l’applicazione di uno stent.

La fonte del New York Post ha affermato: “Ora che si e’ stabilizzato puo’ essere trasferito nell’infermeria di Rikers“. Per il famoso produttore, l’ospedale ha deciso di compiere l’operazione in una stanza privata a Bellevue. Adesso per Weinstein ci sarà il carcere, dove soggiornerà in una cella controllata 24 ore su 24.

L.P.

