Coronavirus, il tasso di mortalità rispetto alla normale influenza è spaventoso. I dati parlano chiaro

Purtroppo il Coronavirus non è una normale influenza. Al di là di qualche diceria o fake news, che ancora circola sul web, ci troviamo di fronte a qualcosa di ben più serio. Le misure di prevenzione internazionale già avrebbero dovuto rendere chiaro l’argomento, visto quanto sta incidendo il Covid-19 sull’economia globale. Tali perdite non vengono di certo accettate se si trattasse di un normale raffreddore stagionale. A certificare il tutto ci ha pensato anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità che proprio in questi giorni ha reso noti gli ultimi dati sul tasso di mortalità del Coronavirus. Il patogeno scoppiato in Cina ha una percentuale di vittime del 3,4%, più del triplo rispetto all’1% scarso della normale influenza. I contagi sono in continuo aumento, specie in Europa, dove dopo il focolaio italiano – di gran lunga il più consistente – si stanno aprendo zone di crisi anche in Germania, Francia e Regno Unito. Il Covid-19 ha finora provocato 3200 morti in tutto il mondo, a fronte di quasi 100mila contagi.

Vista la grandezza della popolazione cinese (quasi 1,7 miliardi di persone) i numeri principali continuano a riguardare la Repubblica Popolare, con oltre il 90% della casistica.

In Italia siamo tuttavia arrivati al numero preoccupante di 148 vittime e oltre 3200 contagi; ancor api preoccupante se consideriamo la velocità con la quale si sta propagando.

Coronavirus, il tasso di mortalità rispetto all’influenza è spaventoso

L’incremento giornaliero nel nostro paese così come nel resto d’Europa (l’Inghilterra ha registrato solo ieri 85 nuovi casi) già di per sè lo rende diverso dal normale ceppo influenzale. Oltre all’aggressività di trasmissione anche la resistenza è tutt’altro che comune. L’OMS lo definisce “più grave rispetto alla normale influenza, soprattutto perchè nessuno è immune, non avendo sviluppato ancora anticorpi adatti“.

Come si può evincere dalla foto del grafico sopra, questo porta ad un tasso di mortalità spaventoso se consideriamo soprattutto le fasce di popolazione più anziane. Rispetto al “male di stagione”, le persone con più di 80 anni hanno una percentuale di decesso di quasi il 15%, rispetto al tasso medio dello 0,83 dell’influenza. Purtroppo anche le persone più giovani, sebbene con numeri molto più contenuti mantengono una proporzione di oltre 3 volte superiore rispetto a quello che comunemente può essere definito raffreddore virale.

Nessun allarmismo quindi ma una presa di coscienza rispetto a qualcosa che, almeno all’inizio, era stato fin troppo banalizzato, creando poi una diffusione così ampia difficile ora da contenere.

