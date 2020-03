Ecco il rapporto dell’Iss sul quadro clinico dei pazienti morti in Italia a causa dell’infezione da coronavirus: i dettagli

L’età media dei pazienti deceduti a causa del coronavirus è di 81 anni ed inoltre si tratta di persone che presentavano già una serie di patologie. Ad affermalo l’Istituto Superiore di Sanità dopo aver analizzato i dati dei 105 pazienti morti (al 4 marzo). Inoltre, ci sono 20 anni di differenza tra l’età media dei deceduti e quella dei positivi.

La maggior parte dei morti, più precisamente il 42,2 %, aveva un’età tra gli 80 e gli 89 anni. Il 32.4% rientra nella fascia tra i 70 e i 79 anni. L’8.4% ha tra i 60 ed i 69 anni. Il 2,8% di quella tra 50 e 59. Infine il 14.1% fa parte della fascia di persone che avevano più di 90 anni.

Coronavirus, la differenza tra donne e uomini

Si possono fare distinzioni anche sul sesso. Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-19 hanno un’età maggiore rispetto agli uomini, 83.4 contro 79.9 degli uomini. Il numero medio di patologie osservate in pazienti che facevano parte di questa fetta di popolazione è pari a 3.4. Nel complesso, comunque, il 15.5% del campione esaminato presentava una o nessuna patologia, il 18.3% presentava due patologie e il 67.2% ne manifestava tre o anche di più. Tra queste la più rappresentata è l’ipertensione, seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%). Questo ci fa riflettere sul fatto di come il sesso maschile in genere sia più a rischio rispetto a quello femminile, non per il contagio ma per il decesso.

