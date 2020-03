Coronavirus, c’è il primo deceduto in Campania. Si tratta di un 46enne residente a Mondragone in provincia di Caserta e ricoverato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Ecco cosa è successo.

Aveva alla base due gravi patologie. Da una parte soffriva di crisi epilettiche che gli causavano spesso crisi respiratorie, dall’altra era anche diabetico.

Ora sono in quarantena tutti i medici e il personale che ha avuto contatto con l’uomo. Anche perché era ricoverato per le altre problematiche citate, finché poi non gli è stato effettuato anche un tampone di sicurezza e l’esito giunto dal Cotugno era positivo.

Pronto intervento anche per la struttura sanitaria dove sono scattate tutte le misure di sicurezza di sanificazione, con procedure anche per capire con chi o quante persone l’uomo ha avuto contatti. Salgono a 12, nel frattempo, i casi positivi al coronavirus nel Casertano. Due in più rispetto alla giornata di giovedì.

