Coronavirus, positivo in Lombardia anche un uomo della scorta di Matteo Salvini. L’agente, tuttavia, non avrebbe avuto stretti contatti col politico nell’ultimo periodo. Ecco cosa ha riferito il Leader della Lega a tal proposito.

Coronavirus, un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo. Lo riferisce Adnkronos. Si tratterebbe di un agente, tuttavia, che non è stato in stretto contatto col leader della Lega di recente né in auto e né accanto.

Coronavirus, positivo anche un uomo della scorta di Salvini

Per gli altri colleghi, come da prassi, è scattata la quarantena precauzionale di 14 giorni. Salvini, informato sui fatti, si sarebbe detto tranquillo e disponibile nel sottoporsi al tampone se necessario.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, positivi i prefetti di Brescia e Bergamo

Salvini che in questa giornata è stato particolarmente attivo sull’argomento come si evince da Instagram. “Atterrato adesso in una Linate deserta, ora corro in Regione Lombardia per continuare a lavorare con Sindaci, cittadini, medici, volontari e lavoratori delle zone più colpite dal virus. GRAZIE a chi non si arrende”, ha postato il 46enne lombardo cinque ore fa.

Poi ancora nel pomeriggio: “Dopo la denuncia di false offerte di alcune ditte, sono in arrivo per medici e cittadini della Lombardia altri 4 milioni di mascherine protettive, con altre decine di milioni di pezzi in ordinazione. La vergogna è che in alcuni casi il prezzo di queste mascherine è passato da 1 centesimo a 2 e perfino 3 euro! Maledetti speculatori!”.

Il politico ha avuto un pensiero anche per chi è in difficoltà sull’ambito lavorativo: “Milano Centrale oggi pomeriggio. Un pensiero a taxisti, Ncc, camionisti, autisti e autotrasportatori in genere, che stanno perdendo tanto, a volte tutto”. E infine ha postato uno striscione presente in città in favore del personale sanitario: “Bellissimo. A medici, infermieri, Oss e a tutti gli eroi in trincea negli ospedali: GRAZIE”.