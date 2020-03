In Italia il Coronavirus sta toccando un tasso di mortalità altissimo, circa 7 volte in più rispetto a quello della Corea del Sud. Cosa vuol dire questo dato? Cerchiamo di capire

L’Italia è in piena emergenza sanitaria ed economica a causa del Coronavirus, che finora sul nostro territorio ha provocato il contagio di circa 4600 persone accertate e 197 vittime. Facendo il rapporto tra il numero dei morti e il totale dei contagiati si può ottenere il tasso di mortalità, che nello Stivale è superiore al 4%, un numero molto alto se paragonato a quello dell’influenza stagionale (intorno all’1%).

Coronavirus, in Italia il tasso di mortalità 7 volte superiore a quello della Corea del Sud: cosa ci spiega il dato

In italia sono stati effettuati in totale circa 36mila tamponi per rilevare la presenza del Coronavirus, ma per far fronte ai crescenti casi le autorità sanitarie stanno procedendo con i test soltanto alle persone che presentano i sintomi del Covid-19. La Corea del Sud, secondo paese con più casi nel mondo dopo la Cina, è l’unico che finora ha messo in atto uno screening di massa, effettuando controlli e diagnosi su circa 110mila persone. Ne emerge che su 6.593 casi positivi sono “soltanto” 39 i morti, con un tasso dello 0,6%, di molto inferiore a quello italiano.

Questo suggerisce che, a parità di tasso di letalità del virus, in Italia ci dovrebbero essere molti meno casi diagnosticati e accertati rispetto ai coreani. Il rischio concreto è che essi, non presentando alcun sintomo, continuino a svolgere tutte le attività quotidiane senza alcuna misura di precauzione, infettando molte altre persone. Molti asintomatici, che dovrebbero essere in quarantena, sono invece a “piede libero” e sono quelli che maggiormente rischiano di estendere la pandemia. Sono molti anche tra il personale medico e infermieristico ad essere costretti per l’emergenza a lavorare anche se positivi al virus, aumentando a loro volta il rischio di contagio.

Tasso di mortalità Coronavirus in Italia: il confronto con gli altri Paesi

Questi dati sull’enorme mortalità ci indicano come in Italia molto probabilmente ci sia una sottostima degli infetti, cioè dei casi lievi o asintomatici che non rientrano nel conteggio totale e che rischiano di alimentare nuovi focolai dell’epidemia. Se nella zona più nefasta del mondo, quella di Hubei in Cina, il tasso di mortalità è del 4,3%, nelle altre parti del globo maggiormente colpite questa percentuale è molto più bassa rispetto all’Italia. In Iran si attesta al 2,6%. In ogni caso, noi siamo il paese, dopo la Corea, ad avere effettuato il maggior numero di test.

