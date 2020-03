Coronavirus in Italia, le responsabilità del nostro Governo: alcuni conti sono sbagliati

Il Coronavirus in Italia sta continuando la sua diffusione con un ritmo addirittura superiore, in proporzione, a quanto successo nel focolaio cinese. Le misure restrittive contenute nel decreto d’emergenza promulgato dal Governo, rischiano di essere arrivate troppo tardi. 3300 contati e oltre 140 morti sono il quadro di una situazione che rischia di sfuggire di mano e che pone il nostro paese vicino alla Corea del Sud, al secondo posto assoluto nel mondo per incidenza del Covid-19. Ad analizzare le scelte dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ci ha pensato anche il sociologo e studioso Luca Ricolfi, ordinario di Analisi dei dati all’Università di Torino, sulle colonne de “Il Messaggero“.

Secondo Ricolfi proseguendo di questo passo si potrebbero raggiungere i 300mila morti per Coronavirus. Numeri spaventosi che devono far riflettere sull’operato del nostro Governo e sulle disposizioni prese finora. Delle responsabilità precise che potremmo pagare molto care di qui ai prossimi mesi.

Coronavirus in Italia, le responsabilità del Governo: i conti non tornano

La serie degli errori politici commessi in questa emergenza legata al Coronavirus iniziano secondo Ricolfi con l’aver sottovalutato inizialmente i consigli degli esperti. Burioni e altri avevano messo in guardia sulla gravità del virus, ma si è temporeggiato troppo nel recepire le indicazioni e attuare delle misure restrittive.

A questo si è sommata la mancanza di una campagna massiccia di tamponi, nel momento in cui ancora si poteva contenere la diffusione. Tutto per prevenire l’immagine dell’Italia, poi clamorosamente crollata con gli accadimenti delle ultime settimane.

Ricolfi pone l’accento sul macro errore per eccellenza, ovvero concentrarsi sulla ripartenza economica, quando ancora l’emergenza è in atto. Favorire il contagio nel nome di un rilancio degli affari non può e non poteva essere la soluzione. Non si è fatto altro che acuire il problema, peggiorando tra l’altro anche l’impatto finanziario.

Ora i numeri già spaventosi potrebbero non raccontare tutta la verità. Secondo Ricolfi il numero dei contagiati è già ampiamente superiore ai positivi. Si procede secondo alcuni studiosi con una percentuale di 5 contagiati ogni infetto. Se, come sostengono alcuni medici si potrà arrivare ad un picco del 20% di casi sul totale della popolazione (ovvero 12 milioni), i morti potrebbero essere addirittura 300mila. Ma si potrebbe arrivare anche ad 1 milione se l’incidenza di mortalità dovesse aumentare.

Il sociologo e studioso conclude sottolineando l’importanza di anteporre la salute delle persone a qualsiasi manovra economica, anche a discapito di qualche punto di Pil in meno. Non si può scherzare con la vita della gente.

