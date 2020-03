View this post on Instagram

La domenica è il giorno perfetto per allenarsi insieme 💪🏻❤ Oggi lavoro concentrato su braccia e spalle: Ready?! 💥3 rounds💥 ✅Trx row 45’’ on 30’’ rest ✅Trx single arm squat to row+twist 45’’ on 30’’ rest ✅Kettlebell alternate rows 45’’ on 30’’ rest ✅Dips to hip extension (swissball) 45’’ on 30’’ rest ✅Kettlebell French pres + Halo 45’’ on 30’’ rest @francesca_delsanto_ #trainingwithmelissa #workoutroutine #doitforyou