Coronavirus, si valuta la possibilità di requisire gli alberghi per far fronte all’emergenza sanitaria. Si tratta di una bozza di decreto che già in serata potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri.

L’uso degli alberghi per far fronte all’emergenza sanitaria. E’ questa l’ultimissima idea per far fronte e arginare i contagi da coronavirus. Come riferisce l’ANSA, è il frutto della bozza di un decreto sulla sanità data la situazione estrema.

Coronavirus, requisizione degli alberghi per l’emergenza?

La proposta potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri già questa sera. Secondo quanto previsto, i prefetti potrebbero “requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare” per i casi in cui il periodo di quarantena non si può o vuole trascorrere in casa.

Si prevedono inoltre anche delle “indennità di requisizione” sulla base di criteri stabiliti da un successivo decreto su proposta del ministro dell’Economia. Servono urgentemente delle misura di sicurezza più estreme data la situazione sempre più preoccupante.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, 17 morti in poche ore in Iran: le ultimissime

Per l’occasione si valuta inoltre anche un altro decreto, il quale vedrebbe l’inserimento di specializzandi e medici in pensione per aiutare il personale sanitario alle strette. Nella fattispecie si opterebbe per contratti di lavoro autonomo di sei mesi. Anche qui siamo alle bozze ma il Governo ha fretta, dal momento che sale drasticamente il numero dei deceduti come riferito anche quest’oggi dalla Protezione Civile.

Leggi anche —-> Virus, come reagisce il nostro sistema immunitario