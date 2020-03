Si aggrava il bilancio dei morti e dei contagiati di Coronavirus in Italia: ecco i dati della Protezione Civile pubblicati nel bollettino quotidiano

Ormai è un vero e proprio bollettino di guerra: sono salite a 197 le vittime provocate dal Coronavirus in Italia, con 3.916 persone attualmente malate. Sono questi i dati pubblicati nell’ultima conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile. Dall’inizio dell’epidemia influenzale nel nostro Paese sono state contagiate 4.636 persone, ma per fortuna sale anche anche il numero dei guariti, arrivato a 523.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, positivo anche il prefetto di Matera

Coronavirus: 49 morti e 620 contagiati in più in Italia rispetto a ieri: i numeri della Protezione Civile

Numeri importanti quelli sugli effetti del Coronavirus, che ormai purtroppo si sta diffondendo a macchia d’olio. Rispetto agli aggiornamenti di ieri sono 49 le nuove vittime, con 620 persone contagiare in più. Sale anche il numero dei guariti (109 in più), ma anche quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (462, 11 in più in 24 ore). L’età media dei deceduti rimane alta (81 anni) e tutti avevano patologie pregresse di tipo cardiologico, respiratorio, epatico e di altro tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: 3.196 contagi e 197 morti in Italia – DIRETTA

Il triste ruolo di “locomotiva” in questo senso è la Lombardia con 2.612 contagi e 135 decessi. Numeri importanti anche in Emilia Romagna con 816 malati, 454 in Veneto, 139 in Piemonte, 155 nelle Marche. Sono 1.060 le persone in isolamento fiduciario nella propria abitazione, mentre i tamponi effettuati sono stati 36.358, di cui 30mila sono in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.