Dall’estensione del congedo parentale, al telelavoro fino al permesso retribuito per le vittime di violenze. Dall’INPS, tutte le novità per il 2020 previste dal Jobs Act

Congedo parentale 2020 fino a 12 anni di età del figlio, retribuzione al 30% per permessi parentali fino a 6 anni di età del figlio (estendibili fino a 8),maternità oltre i 5 mesi dal parto ed estensione del congedo paternità oltre a maggiori cautele per le donne vittime di abusi sessuali. Queste le novità previste per quest’anno già presenti nel Jobs Act del precedente governo Renzi. Il lavoro diventa più semplice e il congedo parentale estende la flessibilità lavorativa per le madri e padri, nonché per i genitori adottivi.

Nel dettaglio, l’INPS prevede la possibilità di usufruire del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del proprio figlio senza percepire però indennità o anche, di estendere il congedo fino a 6/8 anni del figlio percependo il 30% di indennità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Governo pensa a voucher babysitter e congedo genitori

Telelavoro e congedo parentale: previsti sgravi fiscali

Tra le novità fornite dall’INPS per il congedo parentale 2020, troviamo anche il Telelavoro. Protagonisti non solo i dipendenti ma anche le aziende che potranno usufruire di sgravi fiscali. Per rendere il lavoro più flessibile infatti, il Jobs Act offre la possibilità ai privati di svolgere la propria attività comodamente da casa. L’azienda che sposerà tale filosofia, dovrà garantire tutti i comfort e gli strumenti da lavoro. In cambio, l’azienda potrà beneficiare di incentivi e sgravi fiscali andando così incontro alle esigenze familiari dei lavoratori senza rinunciare alla produttività.

Ma le garanzie per i genitori non finiscono qui. Infatti, secondo quanto previsto nel Jobs Act, le madri potranno richiedere un maggiore congedo in casi di parto prematuro o di ricovero del piccolo e potranno essere sostituite anche dai padri. Una novità su tutte riguarda la maggiore attenzione rivolta alle donne vittime di violenze sessuali. Queste infatti, potranno usufruire di congedi retribuiti fino ad un massimo di 3 mesi. Più attenzione verso le donne quindi ma anche più elasticità e il lavoro diventa smart.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Maternità, il congedo sarà più lungo: l’idea del Governo