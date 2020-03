Si chiamava Nathaniel Woods l’uomo condannato a morte in Alabama. LA sua condanna era legata all’omicidio di tre agenti.

Nathaniel Woods, 43 anni, è morto la scorsa notte nel carcere di Atmore, in Alabama. La condanna nei suoi confronti era legata all’uccisione di tre agenti di polizia a Birmingham, fatto accaduto nel 2004. Rimangono ancora dubbi sull’effettiva colpevolezza dell’uomo, dubbi sollevati dall’opinione pubblica americana, che ha definito “controversa” tale condanna.

Alabama: condanna senza unanimità

Quella di Nathaniel Woods è un esempio di condanna a morte, dove si è proceduto in mancanza di unanimità da parte della giuria. Infatti, negli Stati Uniti, l’Alabama è l’unico stato che consente la condanna pur senza una decisione unanime della giuria.

Inatti, come sostenuto da Skytg24, la governatrice Kay Yvey si è rifiutata di firmare la petizione presentata dagli avvocati di Woods al fine di bloccare l’esecuzione. Dunque la Corte Suprema ha negato la sospensione della condanna.

Rimangono diversi dubbi circa l’effettiva colpevolezza dell’uomo, condannato per l’omicidio di tre poliziotti nel 2004. I dubbi sono stati sollevati in primis da Kim Kardashian, che in un tweet aveva sostenuto che Woods era stato giustiziato per omicidi che non aveva commesso. Altri dubbi sono scaturiti dalle parole dell’esecutore materiale degli omicidi,Kerry Spencer, che aveva definito Woods come innocente.

