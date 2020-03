Abbracciati sui binari, così una coppia si è suicidata pochissimi minuti fa. Una storia tristissima, che senza dubbio sta cambiando la vita a tante persone.

Certe volte la vita assume delle sfumature tristi, insopportabili. Il lavoro, l’amore, gli amici, la famiglia, il divario incolmabile tra aspettative e realtà. Alcuni non riescono più a sopportare le delusioni che si accumulano e così decidono, tristemente, di porre fine alle proprie sofferenze. Pare sia il caso di una coppia di Padova, che è sparita pochi minuti fa in seguito al suicidio. Una storia davvero parecchio triste, che non può non farci riflettere sulle nostre priorità e su cosa sia la vita. Non sono ancora chiari i motivi che ha spinto i due innamorati a togliersi la vita, si è certi soltanto delle modalità che hanno caratterizzato i loro ultimi attimi tra noi. Attimi davvero struggenti.

Abbracciati sui binari, suicidi si stringono mentre treno li travolge

Secondo quanto riporta ANSA, la coppia si sarebbe suicidata lungo la tratta che lega Padova e Bologna. I due, una coppia di 40enni, si sono avvicinati ai binari mentre il treno si avvicinava ad alta velocità, essendo quella una tratta di passaggio e non una fermata. Si sono quindi fermati e, poco prima che venissero impattati dalla locomotiva, si sono abbracciati forte, un’ultima volta. Una storia struggente, che di certo spingerà in tanti a riflettere sulla propria vita e sui propri cari.

