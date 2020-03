Twitter si prepara a cambiare, e ad adeguarsi agli altri social network. In arrivo un aggiornamento che l’avvicinerà allo ‘stile di Instagram’

Da ormai qualche anno, Instagram ha praticamente monopolizzato il mercato dei social network, diventando quello più in voga tra i giovani e con il maggior numero di introiti. Acquistato da Mark Zuckerberg (fondatore di Facebook e proprietario di Whatsapp), il social ideato per pubblicare fotografie ha fatto un ulteriore balzo in avanti introducendo una nuova feature: le Instagram Stories. Emulando lo stile di Snapchat, le famose storie sono diventate ormai parte della quotidianità di moltissime persone in giro per il mondo: dall’influencer con milioni di follower al vicino di casa. Anche Twitter, social conosciuto maggiormente per l’utilizzo delle parole e l’espressione di pensieri, si prepara ad aggiornarsi introducendo le proprie stories: i Fleet.

Twitter, cosa sono i Fleet

I Fleet non sono altro che le stories di Twitter. Già presenti su Snapchat, Instagram, Whatsapp e Facebook, questo immediato e temporaneo metodo di comunicazione raggiungerà presto anche Twitter, social network conosciuto principalmente per altri scopi. Come annunciato dal responsabile del prodotto Mo Al Adham, molto spesso gli utenti di Twitter si sentono in soggezione ad esprimere pensieri che rimangono sul profilo, diventando permanenti e argomento di discussione anche giorno dopo la pubblicazione. Per questo motivo, è stato deciso di introdurre le storie, che attualmente sono in beta test in Brasile, ma presto saranno disponibili per tutti. L’utilizzo è molto semplice: pubblicazione per 24 ore di un contenuto scritto, con la possibilità di aggiungere foto, video o gif. Inoltre, i Fleet non avranno la possibilità di essere retwittati, rimanendo contenuto unico ed esclusivo dell’utente che decide di pubblicarlo.

