Al termine del match di FA Cup tra il Tottenham e il Norwich, Eric Dier perde la testa a causa degli insulti di un tifoso. La reazione è fuori di testa

Durante la serata di ieri, è andata in scena una partita di FA Cup tra il Tottenham e il Norwich. La squadra allenata dallo ‘Special One’ José Mourinho non sta navigando in buone acque e, dopo aver perso l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Red Bull Lipsia, ieri è stata eliminata dalla coppa nazionale dopo la lotteria dei rigori. I tifosi sono insorti, delusi dalla situazione attuale della propria squadra. Nello specifico, un tifoso della squadra londinese ha insultato pesantemente Eric Dier e suo fratello, facendo impazzire il giocatore inglese. La reazione è incredibile, e ora il giocatore rischia una pesantissima squalifica.

Tottenham, Eric Dier reagisce ‘alla Cantona’

Insulti al giocatore, ma soprattutto a suo fratello: un tifoso fa imbestialire Eric Dier che, al termine della partita di FA Cup persa ai rigori col Norwich, perde la testa e decide di affrontare faccia a faccia il supporter in questione. Scavalcati i cartelloni pubblicitari, diversi video che girano sul web mostrano Dier fuori di sé salire gli scalini che lo portano verso i seggiolini più in alto dello stadio, dove si trova proprio il tifoso che ha bersagliato per tutta la partita il giocatore e il fratello. Si scatena immediatamente una scena da ‘Far West’, con le persone più vicine a separare i due. Adesso il giocatore allenato da José Mourinho rischia una lunghissima squalifica, chiudendo probabilmente qui la sua stagione. Il calcio inglese non è nuovo a reazioni di questo tipo da parte dei calciatori in campo. Già Eric Cantona, ai tempi dello United, aveva tirato un calcio volante ad un tifoso.

