Teatro dell’Opera annulla gli spettacoli per il Coronavirus: il comunicato stampa del teatro romano dedicato all’opera lirica e al balletto.

Anche il Teatro dell’Opera si ferma. Il celebre teatro romano dedicato all’opera lirica e al balletto, infatti, ha deciso di annullare i prossimi spettacoli in relazione al decreto anti-Coronavirus. Non si terranno più, dunque, ‘Il Corsaro‘ (5-6-7-8 marzo) e ‘Turandot‘ (martedì 24, mercoledì 25, venerdì 27, sabato 28, domenica 29, martedì 31 marzo, mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 aprile). Ovviamente il Teatro dell’Opera rimborserà tutte le persone che hanno già acquistato i tagliandi per i due spettacoli in questione.

Coronavirus, il Teatro dell’Opera annulla gli spettacoli

Le persone che hanno acquistato il biglietto su www.ticketone.it riceveranno in automatico il rimborso sulla carta di credito adoperata per l’operazione. Chi ha provveduto all’acquisto presso un’agenzia Ticketone potrà recarsi per il rimborso presso il medesimo sportello, mentre i ticket acquistati alla biglietteria del Teatro dell’Opera dovranno essere restituiti presso gli sportelli del botteghino (Piazza Beniamino Gigli).

