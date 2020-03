Nuova vicenda giudiziaria per Ronaldinho, il campione brasiliano è stato arrestato in Paraguay. Al momento dell’arresto era in compagnia del fratello.

Nuovo guaio giudiziario per Ronaldinho. Il campione brasiliano è stato preso in arresto in Paraguay. Al momento dell’arresto insieme a lui c’era anche il fratello.

Così dopo essere stato accolto da migliaia di fans festanti nel paesse sudamericano, le autorità hanno disposto l’arresto per Dinho (soprannome storico del campione) ed il fratello ed ex agente, Roberto de Assis, 49 anni.

I due erano entrati nel paese per sostenere un programma di assistenza sanitaria per bambini, accessibile gratuitamente. Ma dopo l’entrata nel paese è stato scoperto che i due fratelli erano in possesso di due passaporti falsi.

Ronaldinho, la disavventura e quel passaporto sottratto nel 2018

Il Ministro degli Interni del Paraguay si è subito pronunciato sul caso, dichiarando che il campione ed il fratello sono sotto stretta sorveglianza degli agenti al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo, a 15 chilometri dalla capitale Asuncion.

Proprio nella capitale ai due è stato contestato il possesso di documenti falsi. Euclides Acevedo, Ministro degli Interni paraguaiano, ad una stazione radio locale ha commentato la vicenda affermando: “Ronaldinho ha un passaporto falso. Questo è un crimine ed è per questo che è stato ordinato il suo arresto“.

Lo stesso ministro ha poi commentato: “Rispetto la sua popolarità sportiva, ma la legge deve essere rispettata, indipendentemente da chi sei“. Maggiori informazioni saranno fornite nella prossima conferenza stampa del ministro.

Eppure quel dannato passaporto a Dinho gli era stato sottratto già nel 2018, quando il campione non pagò un’ammenda per un caso giudiziario del 2015. In quell’occasione Ronaldinho fu accusato di reati ambientali provocati nel lago Guaíba, nei pressi di Porto Alegre. Dopo aver risolto la faccenda giudiziaria, Dinho ed il fratello avevano recuperato i passaporti lo scorso settembre, pagando l’ammenda e sospendendo il divieto di viaggio durato per 10 mesi.

L.P.

