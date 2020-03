La Corte di Strasburgo ha preso una decisione in merito al ricorso dell’ex dirigente Fifa, Michel Platini

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha dichiarato che il ricorso di Michel Platini, contro le pene comminategli dalla giustizia sportiva, è inammissibile. I giudici, nel rigetto all’unanimità del ricorso, hanno affermato che “vista la gravità dei fatti contestatigli, la posizione di responsabilità che Platini ricopriva negli organismi sportivi e la necessità di restaurare la reputazione del calcio e della Fifa, la sanzione impostagli (otto anni poi ridotti a 4), non appare essere stata eccessiva o arbitraria”. E’ quindi giusitificata.

Platini, la FIFA chiede 2 milioni di Franchi

La FIFA invece chiede all’ex campione francese il ritorno dei 2 milioni di franchi svizzeri “indebitamente versati dal presidente Joseph Blatter a febbraio del 2011”. A chiarirlo è la confederazione mondiale del calcio nel prendere atto “della decisione della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo di rigettare l’appello di Platini” contro la squalifica per quel pagamento. Dunque, come appare nel comunicato, “La Fifa continuerà a chiedere la restituzione di quella somma”. Una mazzata per Platini che sperava di uscirne indenne in quanto si è sempre dichiarato innocente e pulito.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, annuncio: “Il prossimo colpo sarà Milinkovic-Savic”