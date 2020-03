Pavia, nonna di ferro sconfigge il Coronavirus: è guarita completamente all’età di 81 anni

Nonostante il momento estremamente delicato per l’emergenza Coronavirus in Italia, ogni tanto si riesce a raccontare anche delle belle storie a lieto fine. Uno di questi arriva da Pavia, in piena zona rossa, e riguarda una nonna veramente di ferro.

La signora Armanda Bottini Campolunghi, 81 anni abbondanti, è riuscita a sconfiggere il Coronavirus con le proprie forze e in un tempo anche relativamente bene.

L’anziana era ricoverata presso l’ospedale San Matteo di Pavia dalla fine di febbraio. I medici l’hanno ribattezzata “nonna di ferro” per la sua straordinaria capacità di ripresa. L’ultra ottantenne è affetta anche da diabete di tipo 2 ed era uno dei soggetti maggiormente a rischio. I suoi familiari si erano rivolti al pronto soccorso quando lo scorso 26 febbraio ha iniziato a palesare i sintomi di una pesante influenza.

Pavia, nonna di ferro sconfigge il Coronavirus: è guarita a 81 anni

La storia è stata raccontata dal nipote Mattia Cagnazzi a “Il Giorno” specificando che: “Ci occuperemo noi della sua convalescenza che comunque dovrà durare ancora diversi giorni. Da questa malattia si può guarire, così come ha fatto mia nonna possono farlo molti altri“.

La signora Armanda, ormai vedova da qualche anno, vive da dicembre a Borghetto Lodigiano dopo aver vissuto per tutta la vita a Chignolo Po, in provincia di Pavia. E’ stata presa in cura dall’Ospedale San Matteo visto che il centro specialistico di Lodi era già al completo. Come confermato dalla famiglia, dopo che il tampone era risultato positivo al Covid-19 si erano preparati ad affrontare il peggio. Invece la nonnina è riuscita nella difficilissima impresa di sconfiggere il temuto virus, reagendo alle cure meglio di una quarantenne. Il nipote racconta dello stupore suo e dei suoi genitori quando i medici avevano confermato che il tampone a distanza dei giorni era diventato negativo.

Per ora ancora non può tornare dai suoi cari, ma la riabilitazione è ormai quasi completamente terminata e attualmente le sue condizioni sono ottimali. Un’ulteriore conferma che dal Coronavirus si può guarire, a tutte le età.

