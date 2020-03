Non si ferma la corsa del maltempo. Secondo le previsioni meteo, anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da piogge e forti venti.

Se il mese di febbraio ci aveva riservato un inaspettato caldo, con l’inverno che sembrava essere chiuso in largo anticipo, marzo è pronto a riproporre una situazione meteorologica rigida e ricca di piogge.

Infatti il mese “pazzo” è subito partito con numerose precipitazioni su tutta la penisola che sembrano non voler abbandonare l’Italia. Le stesse precipitazioni che hanno fatto fuori l’alta pressione, per dare spazio ai venti forti ed addirittura ad alcune nevicate.

Così anche nei prossimi giorni continuerà il maltempo, caratterizzato dal vortice atlantico presente sulla penisola da oramai due settimane. Alcune regioni, però, durante la giornata odierna torneranno a godersi un pò di sole, che darà una breve pausa alle continue precipitazioni. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetterà oggi.

Meteo, giovedì 5 marzo

Così anche nella giornata odierna troveremo qualche pioggia, causata dal persistente vortice atlantico che campeggia sulla nostra penisola. Le precipitazioni sis vilupperanno soprattutto sulle cime settentrionali, mentre sul resto dell’Italia potrebbe esserci una situazione di tregua. Andiamo a vedere che giornata sarà, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia abbiamo un peggioramento della situazione meteorologica a partire dalle regioni di Nordovest. Qui si svilupperanno nuove piogge che bagneranno soprattutto i versanti alpini. Proprio sulle Alpi tornerà a far visita la neve. Le temperature sono in calo, con massime dagli 8 ai 13 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo delle condizioni meteo discrete. Qualche pioggia continuerà a persistere soprattutto in Emilia Romagna. Mentre con lo svilupparsidella giornata, peggiorerà anche in Umbria e Toscana. Le temperature sono in lieve rialzo, con massime che oscilleranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continueranno ad esserci addensamenti su Calabria e Sicilia. Proprio sull’isola Sicula, alcune precipitazioni caratterizzeranno la giornata a Messina. Con l’evolversi della giornata avremo ampie schiarite con un meteo che dovrebbe migliorare. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con la situazione atmosferica che rimarrà calma per tutta la giornata. Le temperature sono in rialzo, con massime tra i 13 ed i 19 gradi.

